Güney Kıbrıs’ın ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı ortak saldırılar sonrasında Ortadoğu’da yaşanan savaş nedeniyle alarma geçtiği bildirildi.

Fileleftheros’un “Devlet Makamları Alarmda” başlıklı haberine göre, Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis cumartesi sabahından itibaren güvenlik protokollerini devreye soktuklarını ve gerekli noktalarda güvenlik önlemlerini artırdıklarını açıkladı.

Letimbiotis yetkili makamların takdirine göre, havalimanları da dahil bütün kritik altyapılarda ek güvenlik yanında ülkenin insani rolüne uygun önlemlerin alınarak, güvenlik düzeyinin sürekli artırıldığını söyledi.

Gazete, gelişmeler nedeniyle dün Rum Milli Güvenlik Konseyi’nin toplandığını yazdı.

Habere göre, toplantı sonrasında basına açıklama yapan Sözcü Letimbiotis, Güney Kıbrıs’ın AB’deki ortakları ve bölge ülkeleriyle sürekli temas ve eşgüdüm halinde olduğunu, Başkan Nikos Hristodulidis ve Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un rutin temaslar yürüttüğünü açıkladı.

Letimbiotis, Hristodulidis’in son iki gündür Avrupa Komisyonu Başkanı, Avrupa Konseyi Başkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Emiri, Bahreyn, Ürdün kralları, Lüksemburg, İngiltere, Lübnan, Fransa ve İtalya başbakanları ile temaslar gerçekleştirdiği bilgisini verdi.

Güney Kıbrıs olarak bölgede eskiden beri yürüttükleri insani operasyonlara katkı rollerinde sabit olduklarını belirten Letimbiotis, yapılan her türlü insani operasyon başvurusunu titizlikle incelediklerini anlattı. Letimbioıtis, durumu tam alarmda, kurumsal ciddiyetle sürekli ve yakından izlediklerini de kaydetti.

Letimbiotis, sivil tahliye planı “Estia” ulusal planını devreye soktuklarını, ancak düne kadar hiçbir ülkeden tahliye talebi almadıklarını, sadece üç ülkenin nabız yokladığını söyledi.

Öte yandan Haravgi, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in dün İngiliz üs yetkililerinden, adadaki İngiliz üslerinin operasyonlarda kullanılmadığı ve kullanılmayacağı yönünde teyit aldığını yazdı.

Gazete, çoğu Dubai’ye giden turist olmak üzere bölgede yaklaşık 600 Rum’un, Rum Dışişleri Bakanlığı’na başvuru yaparak ülkeye geri dönmek isteklerini bildirdiğini yazdı.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanlığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başkenti Abu Dabi’de bulunan Rumların ülkede ikamet masraflarının BAE tarafından karşılanacağını açıkladı.

Habere göre, dün Larnaka ve Baf havalimanları işletmecisi “Hermes Airports” her iki havalimanına dün yapılması gereken 48, bugün yapılması planlanan 36 uçuşun iptal edildiğini bildirdi.hri