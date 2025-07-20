Rum Başkan Nikos Hristodulidis “Kıbrıs’ta amacımız ve hedefimiz yasadışı işgalin sona ermesi, vatanımızın kurtuluşu ve yeniden birleşmesidir” dedi.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51’inci yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan Hristodulidis şöyle konuştu:

İşgale son vermek, vatanımızı özgürleştirmek ve yeniden birleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Hedefimizi biliyoruz, nereye gitmek istediğimizi biliyoruz, bir stratejimiz ve planımız var.

Aynı zamanda işgalle uzlaşmayacağımızı ve bazılarının unuttuğumuza dair söylemlerine rağmen, unutmadığımızı ve bir karış bile toprak bağışlamadığımızı söylüyorum.

Ankara'ya net bir mesaj gönderiyoruz: Mutabık kalınan çerçeve temelinde müzakere etmeye hazırız. Bu çabada özellikle önemli olan şey, yalnız olmamamızdır.

Türk tarafı ne derse desin, bugün ne kadar kutlama yapılırsa yapılsın, Türkiye'nin tezi, uluslararası toplum tarafından desteklenmiyor."