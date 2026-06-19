Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis Avrupa Birliği Konseyi’ne, Güney Kıbrıs’ın bu ay sonunda bitecek Konsey dönem başkanlığında elde edilen sonuçlar hakkında bilgi verdi.

Fileleftheros’un haberine göre Hristodulidis dün Brüksel’deki zirve toplantısının başında yaptığı bilgilendirmede “dönem başkanlığının, 5 öncelik bacağında ve AB'nin gündem konularında önemli sonuçlar aldığını” söyledi.

Hristodulidis Avrupa Parlamentosu ile siyasi diyaloglarda ve 10 yıldan uzun süredir çıkmazda olan bazı dosyalarda önemli anlaşmalar sağladığını söyledi.

Dönem başkanlığı süresince müzakere edilen en önemli dosyalardan biri olan yeni çok yıllık bütçe çerçevesi’nde “somut rakamlar içeren olgunlaşmış bir müzakere çerçevesi (negotiating box) oluşturulduğuna ve Konsey’in, temel bütçe tüzükleri konusunda anlaşmalar yaptığına özel vurgu yapan Hristodulidis “bunun, bu yıl sonuna kadar kapsamlı bir siyasi anlaşmaya varılması hedefinde etkin bir adım olduğunu” söyledi.

Hristodulidis Savunma ve Güvenlik, Ukrayna, Göç ve Genişleme alanlarındaki başarılara da atıf yaptı ve bunların, Güney Kıbrıs dönem başkanlığının stratejik önceliklerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Ukrayna, Moldova, Arnavutluk ve Karadağ’la ilgili üyelik müzakerelerine ve atılan önemli adımlara özellikle atıf yapan Hristodulidis “Ukrayna ve Moldova ile iki tarihi hükümetler arası konferans gerçekleştirerek temel konularda ilk üyelik başlıkları kompleksini açmayı başardıklarını” anlattı.

Hristodulidis AB’nin üçüncü ülkelerle rekabet, basitleştirme ve enerji alanlarındaki anlaşmalarına da değindi. Hristodulidis, Avrupa Parlamentosu ile diyalog yoluyla hava taşımacılığı yolcu hakları tüzüğünün güncellenmesi ve sosyal güvenlik ve kritik ilaçlar sistemlerinin koordinasyonu gibi Avrupa vatandaşlarının gündelik hayatlarıyla ilgili başarılar kaydettiklerini de ekledi.