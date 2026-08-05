Yunanistan'dan Türkiye'yi hedef alan yeni bir çıkış geldi. Atina'nın Eski Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Proto Thema'ya verdiği röportajda, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinden Ege'deki gerilime, Atina'nın silahlanma programından Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olma ihtimaline kadar birçok çarpıcı açıklamada bulundu.

Floros, röportajında yalnızca sert sözlerle yetinmedi, olası bir çatışma senaryosuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde de bulundu. Türkiye'nin Yunan savunmasının en zayıf noktasını hedef alabileceğini öne süren Genelkurmay Başkanı, böyle bir durumda Atina'nın karşılığının tek bir bölgeyle sınırlı kalmaması gerektiğini savundu.

Olası bir gerilimin Türkiye sınırındaki tüm cepheye yayılması gerektiğini iddia eden Floros, bunun da Yunanistan'ın caydırıcılık anlayışının temel unsurlarından biri olduğunu öne sürdü. Yunan general, olası bir saldırının yalnızca askeri değil, siyasi ve ekonomik açıdan da ağır sonuçlar doğuracağının karşı tarafa hissettirilmesi gerektiğini söyledi.

Yunan general, özellikle Türkiye'ye ilişkin kullandığı ifadelerle gündem olurken büyük tartışma yaratan sözlerinin arkasında olduğunu belirtti.

Floros, "Yunan topraklarına ayak basan herkesi önce yakacağız, sonra da kim olduğunu soracağız” sözlerini yineleyerek, bunun yalnızca sert bir söylem olmadığını, Yunanistan'ın caydırıcılık anlayışının temelini oluşturduğunu öne sürdü.

Türkiye'den gelen "Bir gece ansızın gelebiliriz" söylemine atıfta bulunan Floros, bu tür açıklamalara verilecek en güçlü cevabın caydırıcılık olduğunu savundu. Söz konusu yaklaşımın olası bir askeri girişimi engellediğini iddia eden Yunan general "Kimse ayak basmadı çünkü caydırıcılık işe yaradı” iddiasında bulundu.

Ankara'nın temel tezlerinden vazgeçmediğini savunan eski komutan, iki ülke arasında "sakin suların" korunmasının önemli olduğunu ancak bunun Yunanistan'ın egemenlik haklarından taviz vermesi anlamına gelmemesi gerektiğini ileri sürdü.