ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi John Breslow bugün Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’le görüştü.

“Alphanews” sitesi, Breslow’un atanmasının ardından bugün Hristodulidis’le gerçekleştirdiği ilk görüşmede Baf’taki “Andreas Papandreu” Askeri Hava Üssü'nü ziyaret etme arzusunu dile getirdiğini yazdı.

Site, elde ettiği bilgilere dayandırdığı haberinde, Breslow’un bu talebinin 2027'nin başlarında başlayacağı değerlendirilen “Adreas Papandreu” üssünün modernleştirilmesi çerçevesindeki inşaat faaliyetlerinin ABD’nin gözetimi ve sorumluluğunda yapılacağının bir göstergesi olduğunu savundu.

Hristodulidis ve Breslow’un görüşmede, Güney Kıbrıs’ın ABD’den talep ettiği silah sistemlerinin verilmesi konusunun da ele alındığı belirtilirken Kıbrıs sorunu, bölgesel gelişmeler, güvenlik ve savunma konularının da görüşüldüğü ifade edildi.

“Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlarının ABD’ye girişlerde vizeden muaf olması konusunun ise görüşmede gündeme gelmediği vurgulandı.