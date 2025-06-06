Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığını, 2026’nın ilk yarısında devralacak Güney Kıbrıs’ın öncelikleri arasında AB’nin Orta Doğu ülkeleri ile ilişkilerini güçlendirmek de olduğunu söyledi.

Fileleftheros’un haberine göre Hristodulidis, Polonya’nın dönem başkanlığı tamamlaması vesilesiyle Güney Kıbrıs’taki Polonya Büyükelçisi'nin AB üyesi devletlerin Güney Kıbrıs’taki büyükelçilerine dün verdiği yemekte konuştu.

Rum başkan, Güney Kıbrıs’ın dönem başkanlığında, AB’nin Orta Doğu ülkeleri ile ilişkilerini güçlendirmek, Ukrayna’ya her düzeyde destek vermek, deniz güvenliği ve “Amaltheia ve Estia” gibi operasyonlarla insani desteğe öncelik vereceğini açıkladı.

Öncelik verecekleri konulardan birinin de Çok Yıllık Bütçe Çerçevesi konusunda ilerleme sağlanması olacağını söyleyen Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın, Schengen Bölgesi’ne tam katılım hedefini de hatırlattı.

Hristodulidis Kıbrıs sorununa da değindiği konuşmasında AB’nin Johannes Hahn’ı Özel Temsilci atamasını kutladı. Büyükelçilere, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile yaptığı iki görüşme hakkında bilgi verdi. Hristodulidis “müzakerelere, uzlaşılmış çerçeve zemininde ve koptuğu yerden yeniden başlamaya hazır olduğu” klişesini de yineledi ve Temmuz’daki yeni gayriresmi genişletilmiş konferansa “iyi niyetle katılma kararlılığını” yineledi.