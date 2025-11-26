Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Hristodulidis büyükelçilerle bir araya geldiği çalışma yemeği sırasında, Avrupa Birliğinin (AB) Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’nun geniş bölgesinde oynayabileceği role işaret etti.

Hristodulidis’in Danimarka’nın AB dönem başkanlığının sona erecek olması sebebiyle, Güney Kıbrıs’taki Danimarka Büyükelçisinin düzenlediği yemekte AB üye devletleri büyükelçileriyle bir araya geldiğini yazan gazete, Hristodulidis’in yemekte yaptığı konuşmada Güney Kıbrıs’ın üstleneceği AB dönem başkanlığı, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve AB’nin bölgedeki rolü üzerinde durduğunu iletti.

Gazeteye göre Hristodulidis konuşmasında daha yakın bir iş birliği ve çok taraflılık olanaklarına değinerek, IMEC (Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru), EMFG (Doğu Akdeniz Gaz Forumu), üçlü iş birlikleri ve AB’nin bunlara nasıl müdahil olabileceğine özel atıfta bulundu.

Gazete Hristodulidis’in AB büyükelçilerini Kıbrıs sorunu, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la yaptığı görüşme, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in adaya yapması beklenen ziyaret ve Holguin’in ziyaretinin ardından kararlaştırılması beklenen çok taraflı gayri resmi görüşmeyle alakalı olarak bilgilendirdiğini belirtti.

Gazeteye göre Hristodulidis yemekten önce yaptığı konuşmada ise, Rum kesiminin AB dönem başkanlığı esnasındaki görevlerine başarıyla karşılık vereceğine dair iyimserliğini ifade etti.

Hristodulidis bir gazetecinin AB dönem başkanlığının üstlenilmesiyle ilgili geri sayımın başladığına dair yorumu üzerine ise, AB dönem başkanlığını 40 günden daha az bir süre içerisinde çok kritik bir konjonktürde devralacaklarını sözlerine ekledi.