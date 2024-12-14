Haravgi ve diğer gazetelerin Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre, bölgedeki ve özellikle Suriye’deki son gelişmelerin geniş ölçekte ele alındığı görüşmede Hristodulidis Costa’ya, önceki günlerde bölgedeki devletlerin liderleriyle yaptığı temaslar hakkında bilgi verdi.

Hristodulidis “AB’nin Suriye’nin ertesi gününde aktif rol oynaması gerektiğini, Suriye’nin AB’ye coğrafik yakınlığı yüzünden bu ülkedeki gelişmelerin AB’yi mülteciler, güvenlik ve istikrar gibi kritik konularda doğrudan ilgilendirdiğini” iddia etti.

Yazılı açıklamasında Avrupa Konseyi’nin, önümüzdeki hafta Suriye ve Orta Doğu’daki gelişmeleri ele alacağını ve Rum Yönetiminin de talebi ile ilgili kararın da benimseneceğini hatırlatan Letimbiotis, Hristodulidis’in Costa’ya, “Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması ve beklenen çok taraflı konferans için harcadığı çabalar hakkında da bilgi” verdiğini kaydetti.