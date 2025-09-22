23 Eylül’de BM Genel Sekreteri’nin resepsiyonuna ve Genel Kurul açılışına katılacak; akşam ABD Başkanı Donald Trump’ın verdiği resepsiyona eşiyle birlikte iştirak edecek.

Aynı gün Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile ayrı görüşmeler yapacak.

24 Eylül’de Genel Kurul’da konuşma yapacak. 25 Eylül’de BM Genel Sekreteri Guterres ile ikili görüşme yapacak, ardından BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin temsilcilerine yemek verecek.

Çin Başbakanı Li Qiang ve ExxonMobil yöneticileriyle de görüşecek.

26 Eylül’de Kuveyt Veliaht Prensi ile görüşecek.

27 Eylül’de Guterres ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak toplantıya katılacak.