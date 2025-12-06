Yunanistan'ın Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohidis, kimliğinde doğum yerine “İskele” yazılan Kıbrıs Rum asıllı Yunan kadına yeni kimlik verileceğini açıkladı.

Güney'de yayımlanan Alithia gazetesi, Yunanistan’da kimliğini yenileyen kadının, doğum yeri kısmına “Trikomo” ile birlikte “İskele” yazılmasına tepki göstererek önce Yunanistan Polisi’ne, oradan cevap alamayınca da DİSİ Milletvekili Nikos Yeorgiu’ya ulaştığını yazdı.

Yeorgiu’nun konuyla ilgili girişiminin ardından Yunan Bakan Hrisohidis, sözkonusu kişinin kimliğinin iptal edildiğini ve yeni bir kimlik verileceğini açıkladı.

Habere göre, Hrisohidis, bu kabul edilemez durumun tekrarlanmaması için gereken talimatları verildiğini söyledi.