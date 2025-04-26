Çin’in Şanghay şehrinde kurulan ve kısa sürede dünya çapında dikkat çeken “Altın ATM”, altın ticaretinde devrim yaratıyor. Çinli Kinghood Group tarafından geliştirilen bu yenilikçi ATM, takıları eriterek değerini hesaplıyor ve karşılığı olan parayı yalnızca 30 dakika içinde kişilerin banka hesabına yatırıyor.

Makineye en az 3 gram ağırlığında ve en az yüzde 50 saflıkta altın takılar yerleştirilebiliyor. Takı, ATM içinde eritiliyor; saflık ve ağırlığı analiz ediliyor. Ardından güncel altın kuru üzerinden değeri hesaplanarak ilgili tutar kullanıcıya doğrudan banka transferiyle gönderiliyor.

Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması, Çinlilerin eski takılarını bozdurmak için Altın ATM’lere yönelmesine neden oldu. O kadar büyük ilgi oldu ki makineyi kullanmak için önceden randevu sistemi getirildi.

ChinaTimes’a göre Şanghay’daki ATM için Mayıs ayına kadar tüm randevular dolmuş durumda. Bir örnekte, 40 gramlık bir altın zincir bozdurularak gram başına 785 yuan (yaklaşık 4.100 TL) değer biçildi. Toplamda 36.000 yuanlık (yaklaşık 188 bin TL) tutar, yarım saat içinde hesaba geçti.

RPG Enterprises Başkanı Harsh Goenka da sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda bu teknolojinin altın ekonomisinde köklü değişiklik yaratabileceğini belirtti:

“Şanghay’daki bu Altın ATM; takımı bırakıyorsun, saflığını ölçüyor, eritiyor, değerini hesaplıyor ve paranı anında yatırıyor. Bu teknoloji Hindistan’a gelirse geleneksel altın kredi sistemleri zorlanabilir. Şeffaflık doğar, sömürü kaybolur.”