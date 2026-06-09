BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in dün liderlerle gerçekleştirdiği görüşmeler ve bu çerçevede yapılan açıklamalar bugünkü Rum basınında geniş şekilde yer aldı.

Rum basını haberlerinde Holguin’in genişletilmiş 5+1 toplantısı için hazırlık yapıldığına dair açıklamasını da ön plana çıkardı.

Politis gazetesi haberi “Yaz Ayında 5+1 İçin İtekliyorlar-Ayrıca Başarı Sağlamasının Garanti Altına Alınması İçin Daha Yol Var”, “5+1 İle İlgili Çaba Dinamik Kazanıyor” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan verdi. Haberde Holguin ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, yaz aylarında 5+1’in gerçekleştirilmesi konusunda iyimser olduğunu ancak Holguin’in, bu görüşmenin müzakerelerin yeniden başlamasına neden olacağı taahhüdünden kaçındığını yazdı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ise Holguin ile görüşmesinin ardından açıklama yapmadığını, “sessiz” kaldığını yazan gazete haberinde Holguin ve Hristodulidis’in görüşme sonrasında yaptıkları açıklamalara da yer verdi.

Holguin ile Hristodulidis’in iyimser olduğunu ancak güvenilir kaynakların genişletilmiş yeni bir konferansın başarılı olması için daha çok yolun bulunduğunu ifade ettiği de yer aldı.

Aynı kaynaklar, BM Genel Sekreterinin programının, genişletilmiş konferansın temmuz ayı sonu veya ağustos başında yapılabileceğini gösterdiğini ancak genişletilmiş konferansa gelinceye kadar yapılması gerekenler bulunduğuna dikkati çekti.

Bir önceki 5+1’in başarısızlıkla sonuçlandığını, bu nedenle bir başka barış sürecinin daha sekteye uğramasının olası olmadığını belirten gazete tarafların yeni bir görüşmeye gidebilmesi için zeminin çok iyi hazırlanması gerektiğini yazdı.

Gazete aynı haberde üzerinde çalışılan bir diğer önemli konunun Türkiye-AB ilişkileri olduğunu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in son iki aydır AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile temas halinde olduğunu ve Kıbrıs sorununu ele aldığını belirtti.

Habere göre Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Costa ile birlikte gelecek ayın başlarında Ankara’da, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kıbrıs sorununu ele alma beklentisi taşıyor.

Çok iyi haber alan bir kaynak yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin, Kıbrıs sorununda olumlu hamleler için Türkiye’ye motivasyon sağlanması için “ne sunulabileceği” üzerinde durduğunu ifade etti.

Haberde Türkiye’nin, Gümrük Birliğinin geliştirilmesi, vize serbestleştirilmesi ve SAFE mekanizmasına katılımın sağlanması olasılığı gibi konulara ilgi gösterdiği ifade edildi.

Habere göre müzakerelere çok yakın olan Kıbrıslı Rum bir kaynak gazeteye yaptığı açıklamada her şeyin normal seyretmesi halinde Kıbrıslı Rumların çok şey kazanacağını belirtti.

Aynı kaynak ayrıca ilerlemenin; bu faydaları daha net şekilde iletme fırsatını sağlayacağını da ifade etti.

Alithia gazetesi “5+1 Geliyor…BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi, Kıbrıs Sorununa İlişkin Genişletilmiş Konferans Hazırlığını Duyurdu” başlığıyla verdiği haberinde Holguin’in, müzakerelerin derhal başlayacağına ilişkin senaryolara mesafeli yaklaştığını yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in açıklamalarına atıfta bulunan gazete Hristodulidis’in 5+1 için bazı tarihler konusunda ağız yokladığından ve ihtiyatlı iyimser olduğundan söz ettiğini belirtti.

Gazete Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ise herhangi bir açıklama yapmayarak sürecin özüne ilişkin kritik soruları yanıtsız bıraktığını yazdı.

Fileleftheros gazetesi “Holguin’in Temasları…BM Şimdi De Dikkatini, 5+1 Konferansı Aracılığıyla Kıbrıs Sorununun Özüne Veriyor…GYÖ’ler Bekleneni Vermedi…GYÖ’ler Yardımcı Değil” başlıklarıyla verdiği haberinde önce Güven Yaratıcı Önlemlere ağırlık verilmesi, Kıbrıs sorunun özüne ilişkin konuların daha sonra açılması mantığının, sürecin ilerlemesine yardımcı olmadığının kanıtlandığını yazdı.

BM’nin; dolaylı olarak GYÖ’lerin sürece katkı koymadığını kabul ettiğini yazan gazete Holguin’in Kıbrıs’a yaptığı bir önceki ziyarete kadar, sürekli iki taraf arasındaki ortamın iyileştirilmesi gerekliliğine vurgu yaptığını anımsattı.

Holguin’in de Güven Yaratıcı Önlemlerin hayata geçirilmesine önem verdiğini gösterdiğini belirten gazete, GYÖ’ler konusundaki ısrarın sürece ve özlü konularda şlerleme kaydedilmesine katkı yerine süreci daha da zorlaştırdığını yazdı.

Gazete Holguin ile Hristodulidis’in açıklamalarına da yer verdi.

Haravgi gazetesi ilgili haberi “Kıbrıs Sorununa İlişkin Kritik Konferansa Doğru…Hedef Müzakerelerin Özlü Bir Şekilde Yeniden Başlaması ve Stratejik Anlaşmaya Varılması…Birleşmiş Milletler, Yeni Genişletilmiş Konferans İçin Temmuz veya Ağustos’a Yöneliyor” başlıklarıyla verdi.