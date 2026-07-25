BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Ankara’da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile dün yaptığı görüşmenin ardından bugün Ada’ya geleceği, yarın ve pazartesi günü Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşerek Brüksel ve Ankara temasları hakkında bilgi vereceği haber verildi.

Politis “Holguin Fidan İle Görüştü ve Kıbrıs’a Geliyor” başlıklı haberinde birçok kaynaktan edindiği bilgilere dayanarak Holguin’in Fidan ile Brüksel’in, Kıbrıs sorununda ilerlemesi için Türkiye’ye sunabilecekleriyle ilgili net bir vizyon ile görüştüğünü yazdı.

Gazete, Türkiye’nin AB ile gümrük birliğinin geliştirilmesini, SAFE mekanizmasına daha çok katılım ve vizelerin serbest bırakılmasını istiyor göründüğünü, Rum yönetiminin de TC-AB ilişkilerini, Ankara’nın çözüm çabalarında yapıcı tutum sergilemesini sağlamak için baskı aracı olarak kullanmak istediğini yazdı. Buna karşılık AB’nin tam olarak ne vermek ve hangi karşılığı almak niyetinde olduğunun, -yani 5+1 konferansa katılmayı kabul etmesinin yeterli mi olacağı yoksa özlü müzakerelerin başlaması için bir anlaşma da istenip istenmeyeceğinin- belirsizliğini koruduğuna işaret etti.

Gazete Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) dün akşamüzeri, yayımladığı bir haberin, gelişmelerin sürati ve kaygan siyasi ortamın göstergesi olduğuna dikkat çekerek, “BM ve AB Kıbrıs sorununda ilerleme olanağı olduğunu düşünüyorken Rum tarafının bu iki örgüte, Ankara’nın şu ana kadarki tavrı ve mesajlarının, bu kanaati doğrulamadığını ilettiğini” yazdı.

Habere göre KİPE’nin dün akşamüzeri yayımladığı haberde, Rum tarafının BM’ye ve AB’ye Türkiye’nin TC-KKTC arasına doğal gaz boru hattı inşa edilmesi projesiyle bağlantılı sismik araştırmalar için yayımladığı NAVTEX konusunu ilettiği kaydedildi. NAVTEX’in sözde Rum MEB’i ile ilgili olmadığına ancak “bölgenin kapatılma sebebi proje nedeniyle sorunlu bir gelişme” olarak değerlendirildiği aktarıldı.