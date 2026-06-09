Yunanistan’da, Filistin uyruklu bir şahsın terör örgütü Hamas üyesi olduğu ve eylem yapmaya hazırlandığı gerekçesiyle tutuklanması, akabinde de Güney Kıbrıs’ta 4 Filistinlinin aynı gerekçeyle tutuklanmalarının yankıları sürüyor.

Fileleftheros ve diğer gazetelerin haberlerine göre, Güney Kıbrıs’ta terör örgütü üyeliği ve İsrail çıkarlarına yönelik saldırı hazırlığı yapmak suçlamalarıyla tutuklanan Filistin uyruklu kişilerden birinin oğlunun Rum polis teşkilatında görev yaptığı belirlendi.

Gazeteye göre, yaşları 57 ve 54 olan iki Filistinli, Yunanistan’da tutuklanan 37 yaşındaki kişiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta tutuklandı. Haberde, tutuklulardan birinin oğlunun Rum polis teşkilatında, yabancı uyruklularla ilgili bir birimde görev yaptığı ifade edildi.

Haberde, tutuklu şahıslardan birinin birinci derece yakınının polis teşkilatında görev yaptığının resmi makamlarca doğrulandığını yazdı. Yetkililerin konuyla ilgili gerekli incelemeleri başlattığı belirtilirken, polis mensubu hakkında şu ana kadar herhangi bir yasa dışı faaliyet veya suç unsuruna rastlanmadığı kaydedildi.