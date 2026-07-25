Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, çarşamba günü “Girne belediyeleri, köyleri ve göçmen örgütlerinin anti-işgal etkinliğinde” yaptığı konuşmada Rum hükümetinin amacının ülkenin tüm yasal sakinlerine barış, güvenlik ve refah koşullarında istedikleri yerde yaşama, çalışma, üretme ve faaliyette bulunma hakkını sağlayacak sürdürülebilir ve işlevsel bir çözüm olduğunu dile getirdi.

Hristodulidis Kıbrıs sorununun mahkeme salonlarında değil siyasi müzakereler yoluyla çözülecek olmasına rağmen var olduğunu ileri sürdüğü işgalin hukuki boyutunun ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarının haklarının göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Buna paralel olarak AB’nin Kıbrıs sorununa müdahil olması yönündeki isteklerine vurgu yapan Hristodulidis, Kıbrıs sorununun bir Avrupa meselesi olduğunu ve AB’nin gelişmelerde öncü bir role sahip olması gerektiğine işaret etti.

Hristodulidis Avrupa-Türkiye ilişkilerindeki herhangi bir ilerlemenin Kıbrıs sorunundaki özlü gelişmelerle doğrudan bağlantılı olduğunun artık açıkça ortaya çıktığını da savundu.