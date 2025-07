Fileleftheros gazetesinin “New York’tan Önce Son Rötuş” başlıklı haberine göre bu sabah liderlerle ayrı ayrı bir araya gelecek olan Holguin, öğleden sonra ise Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar ve Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau’yla ortak bir görüşme yapacak. Holguin yarın akşamüzeri ise çevre teknik komitesiyle görüşecek.

Holguin’in 16-17 Temmuz tarihlerinde New York’ta yapılacak gayrı resmi görüşme ışığında zemini hazırlamaya çalışacağını kaydeden gazete, "KKTC’nin egemenliğinin tanınması" tezinde ısrar nedeniyle şu ana kadarki olguların iyimserliğe pek de yer bırakmadığını öne sürdü.

Haberde, BM Genel Sekreterinin süreci canlı tutmanın yollarını aramasının beklendiği de kaydedildi.

-Andoniyu

Habere göre, Rum Hükümeti Sözcü Yardımcısı Yannis Andoniyu ise dün Limasol’da katıldığı bir anma töreninde yaptığı konuşmada, New York’ta sürecin muhafaza edilmesi gerektiğine ve doğrudan müzakerelerin başlamasıyla Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü olan bir sonraki adıma gidilmesine ilişkin koşulların meydana getirilmesi gerektiğine işaret etti.

Buna paralel olarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in New York’taki gayri resmi görüşme ışığında her türlü senaryoya hazır olduğunu da dile getiren Andoniyu, Hristodulidis’in New York’taki görüşmeden yararlanmaya hazır olduğunu da söyledi.

Rum kesiminin beş taraflı görüşmeden beklentilerinin ne olduğunun sorulması üzerine ise Andoniyu, Kıbrıs Türk tarafının kamuoyu önündeki açıklamaları ve genel olarak Türk tarafının tutumuna bakıldığında, istedikleri noktada olduklarına dair gerçekçi beklentiler yaratılmadığını öne sürdü.

Kendilerinin bu görüşmeden yararlanacağını ve BM Genel Sekreterinin inisiyatifine yatırım yaptıklarını kaydeden Andoniyu, Holguin’in misyonunu desteklediklerini ve New York’a gideceklerini vurgulayarak, Hristodulidis’in her türlü senaryoya hazır olduğunu yineledi.

Andoniyu, Hristodulidis’in ortaya çıkacak her şeye yanıt vermeye hazır olduğunu ve önlerinde elle tutulur bir şey olduğunda bunu yapacaklarını da söyledi.

BM Genel Sekreterinin raporu ve KKTC’deki Rum mallarıyla ilgili olarak yaşanan gerginlikle ilgili ifadesinin Rum kesimi açısından süreci kolaylaştırıp kolaylaştırmadığının kendisine sorulması üzerine ise Andoniyu, BM Genel Sekreterinin her daim eşit mesafeler bağlamında hareket ettiğini, bunun BM Genel Sekreterinin rolü olduğunu ve çoğu kez Genel Sekreterin önerilerinin bazıları konusunda çekincelere sahip olduklarını dile getirdi.

BM Genel Sekreterinin konuyu kaydettiğini belirterek kendilerinin bu konuyla ilgili bazı hususlara katılmadıklarını ifade etme hakkını saklı tuttuklarını dile getiren Andoniyu, BM Genel Sekreterine çekincelerini ilettiklerini ve şu an raporların taslak aşamasında olduğunu söyledi. Andoniyu, arzu ettikleri değişiklikleri gerçekleştirebilmek için adımlar attıklarını da ifade etti.

Hristodulidis’in Holguin’le yapacağı görüşmeyi, New York görüşmesine olumlu bir ruh hali içinde gitmeye hazır olduklarını ifade etmek için kullanacağını da dile getiren Andoniyu, Holguin’in inisiyatifini ve BM Genel Sekreterinin çabasını desteklediklerini söyledi.

Andoniyu, Kıbrıs sorununun kendileri için varoluşsal bir sorun olduğunu da sözlerine ekledi.

Konuyla ilgili haberler, Alithia’da “Lefkoşa New York’a Realist Beklentiler Olmadan Gidiyor”, Politis’te “Dikkatlerin New York’ta Olduğu Yeni Tur Temaslar- Holguin New York’taki Gayri Resmi Görüşme Işığında Baskı Yapıyor- Sınır Kapılarıyla İlgili Bir Anlaşma İçin Zemin Hazırlıyorlar- Guterres Kıbrıs Türk Toplumundaki Seçimlere Kadar Süreci Canlı Tutmaya Çalışıyor”, Haravgi’de ise “Müzakerelerin Yeniden Başlatılması Perspektifinin Olmadığı Yeni Çok Taraflı Görüşme- Guterres ile Holguin Süreci Canlı Tutmaya Çabalayacak- Hristodulidis New York’ta Her Türlü Olasılığa Hazır Olduğunu Söylüyor” başlıklarıyla yer aldı.