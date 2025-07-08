Fileleftheros gazetesi “Piroi ve Athienu’ya Holguin Keşfi” başlıklı haberinde Holguin'in dün Liderlerle yaptığı görüşmelerde açılması hususunda ismi geçen “Piroi”(Gaziler) ve “Athienu”(Kiracıköy) bölgelerini ziyaret edeceğini yazdı.

Holguin’in geçiş noktalarına önem verdiğinin görüldüğünü yazan gazete Holguin’in dün iki lider ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Rum müzakereci Menelaos Menelau ile Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar ile geçiş noktaları, güneş parkı ve mayınların temizlenmesi konularının ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Holguin ile müzakereciler arasındaki görüşmede herhangi bir sonuca varılamadığını belirten gazete yarın için yeni bir görüşme konusunda da uzlaşmaya varıldığını yazdı.

Gazete yarınki görüşmenin, Holguin’in “Piroi” (Gaziler) ve “Athienu”(Kiracıköy) ziyaretinden sonra yapılacağına da dikkati çekti.

Holguin’in hamlelerinin, Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs konusundaki hedefini gösterdiğini yazan gazete amacın; gelecek hafta New York’ta yapılacak görüşmelerde açıklanması mümkün olacak güven yaratıcı önlemlere yönelik en azından bir anlaşmanın sağlanması olduğunu da belirtti.

Gazete aynı haberde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Holguin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, (Holguin’in ayrılmasından sonra), kendisine New York’ta eşlik etmesi beklenen heyetle bir toplantı yaptığını yazdı.

Bu toplantıların Kıbrıs Rum tarafının New York için iyi hazırlanmasını amaçladığını yazan gazete hükümet kaynaklarına dayanarak Hristodulidis’in, Cenevre gibi New York’a da tüm ihtimallere karşı hazırlıklı gideceğini belirtti.

Öte yandan Alithia gazetesi Holguin’in dünkü temaslarını aktardığı “Öz Olmaksızın Hareketlilik” başlıklı haberinde Rum Yönetimi’nin, New York’taki çok taraflı konferansa, net bir siyasi plan olmaksızın gideceğini yazdı.

Gazete “hareketlilik” ifadesine ısrarla yatırım yapmaya devam ettiğini kaydettiği Rum Yönetimi’nin bir öz stratejisi yerine temaslar temasların ve sürecin devam etmesini de başarı olarak sunduğunu belirtti.

Gazete aynı haberde AB Kıbrıs Özel Temsilcisi Johannes Hahn’ın beşli konferans için New York’ta olup olmayacağı konusunun henüz netlik kazanmadığını da yazdı.

Haravgi gazetesi Holguin’in temaslarını ve Hükümet Sözücüsü Konstantinos Letimbiotis’in açıklamalarını “Hükümet Sözcüsü: GYÖ’ler Çözüm İçin Özlü Görüşmelerin Yerini Tutamaz-Holguin’in, Gelecek Haftaki Beşli Konferans Işığında Son Yoğun Temasları” başlığıyla aktardı.

Politis gazetesi “Düşük Siyaset İçerikli Konularda Anlaşma İstiyor” başlıklı haberinde Holguin’in dün gerek liderlerle gerekse müzakerecilerle gerçekleştirdiği temaslara yer verdi.

Gazete Holguin’in dün gerek liderler gerekse müzakerecilerle gerçekleştirdiği, ileriki günlerde de sürmesi beklenen perde gerisindeki görüşmelerin geçiş noktalarıyla ilgili GYÖ’ler konusunda görüş birliğine varma ihtimali barındırdığını yazdı.

Gazete Holguin’in temaslarında, iki tarafın anlaşma taahhüdünde bulunduğu konularda ilerleme kaydedileceğine dair iyimser göründüğünü de belirtti.

-Hristodulidis

Haravgi gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, “Piroi”(Gaziler) geçiş noktasının ve diğer sınır kapıları konusunu, New York’taki beşli konferansta gündeme getireceğini belirtti.

Hristodulidis, İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun da yer aldığı, kendilerini “serbest sınır hattı ve yarı işgal edilmiş belediyeler komitesi” şeklinde isimlendiren komite heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Hristodulidis, görüşmede “Piroi”(Gaziler) geçiş noktası ile sınır kapıları konusunu New York’taki beşli konferansta gündeme getireceğini ifade etti. Rum Yönetimi’nin, “Piroi” geçiş noktasının açılmasından yana olan tavrını yineleyen Hristodulidis, “Türk tarafının tutumunun zorluklar yarattığını” da savundu.

Komite Başkanı aynı zamanda “Athienu”(Kiracıköy) Belediye Başkanı Kiriakos Kareklas ise yaptığı açıklamada sınır kapıları ve özellikle “Piroi” geçiş noktasının öncelik olmaya devam ettiğini belirtti.

Kareklas, Hristodulidis’in bunun ilk konu olduğuna ve BM Genel Sekreteri ile yapacağı görüşmede konuyu gündeme getireceğine dair güvence verdiğini söyledi. Karaklas çabaların olumlu sonuç vermesi temennisinde de bulundu.