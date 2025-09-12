Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en gözde otellerinden Merit Royal Gardens Hotel İskele, 10 Eylül akşamı sahnesinde Türk müziğinin sevilen ismi FEDON'u ağırladı. Usta sanatçı, güçlü orkestrası ve geniş repertuarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserine Rumca ezgilerle başlayan Fedon, performansını Kıbrıs’ın Rum kesimine bir selam niteliğinde ithaf etti. Bu anlamlı jest, misafirlerinden büyük beğeni ve alkış aldı.

Gecede dillere pelesenk olmuş şarkılarını art arda seslendiren sanatçı, özellikle “ Sagapo “ Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş ” Aşığınım “ ve “Ayrılmam Sarılırım Hayallere” performanslarıyla sevenlerine duygu dolu anlar yaşattı.

Fedon’un kendine has enerjisi, esprili sahne dili ve samimiyeti ile bütünleşen konser, dinleyicilere hem neşeli hem de nostaljik bir yolculuk sundu.

Fedon’dan Geceye Dair:

“Sahnede olmak her zaman heyecan verici ama Kıbrıs’ta olmak benim için çok daha özel. Bu topraklara ve insanlarına sevgim sonsuz.”

Gecenin sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan Fedon, unutulmaz sahne performansıyla Merit Royal Gardens misafirlerine eşsiz bir müzik ziyafeti sundu