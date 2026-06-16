Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in dün Ankara’da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la yaptığı görüşme ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Fidan’ın söylemleriyle ilgili açıklaması bugünkü Rum gazetelerinde de yer buldu.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre Hristodulidis dün yaptığı açıklamada BM Genel Sekreterinin, BM tüzüğü çerçevesi dışında kalan herhangi bir girişim üstlenmesinin söz konusu olmadığını ifade etti.

Fidan’ın Kıbrıs sorununda iki devlet çözümüne ilişkin ifadelerini yorumlayan Hristodulidis, görüşmenin içeriğini kamuoyuyla paylaşmaksızın, Holguin tarafından Hakan Fidan’la yaptığı görüşme konusunda bilgilendirildiğini belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan’ın açıklamalarını küçümsemediği gibi önemsizleştirmediğini de dile getiren Hristodulidis, BM’nin inisiyatifinin uluslararası hukuk ve BM kararları temelinde belirli bir yönde hareket ettiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Holguin ile Fidan’ın görüşmesi Haravgi’de “Fidan Holguin’e İki Devlet Çözümü Önerdi”, Alithia’da ise “İki Devlet Çözümü Daha Gerçekçi” başlığıyla yer aldı.