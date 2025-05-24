Fileleftheros gazetesi “Temmuz Işığında Holguin’le İlgili Düşük Beklentiler” başlıklı haberinde Holguin’in bugün Kıbrıs’taki yeni misyonunu başlatacağını yazdı. Holguin’in yeni misyonunun ana hedefinin temmuz ayında Cenevre’de yapılacak bir sonraki gayri resmi konferans ışığında sürece ivme kazandırmak olduğunu kaydeden gazete, bununla birlikte önümüzdeki iki ay içerisinde ortaya olumlu bir sonuç çıkmasına dair beklentilerin düşük olduğu yorumunda bulundu.

Gazete, Hristodulidis’in bugünkü görüşmede, Guterres tarafından ortaya konulan hedefi başarmak için Holguin’in bundan sonra nasıl ilerleyeceğini duymayı bekleyeceğini ifade etti.

Diplomatik bir kaynağa dayandırılan haberde, Holguin’in bu aşamada ilk temas turu esnasında tarafların niyetlerinin ne olduğu ve geçen mart ayında BM Genel Sekreteri Guterres’le mutabakata varılanların nasıl hayata geçirileceği konusunda bilgilendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Holguin’in yaklaşık bir hafta adada kalmayı planladığını ancak liderle yeniden görüşüp görüşmeyeceğinin belirtilmediğini kaydeden gazete, Holguin’in adada bulunacağı süre içerisinde iki toplumlu gençlik komitesiyle de buluşmayı amaçladığını ifade etti.

Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı'na göre, Holguin’in Kıbrıs ziyaretinin tamamlamasının ardından Yunanistan, Türkiye ve İngiltere’ye gitmesinin beklendiğini belirtti.

Holguin’in ardından AB tarafından Kıbrıs sorunuyla ilgili özel temsilci olarak atanan Johannes Hahn’ın da adaya gelmesini beklediğini kaydeden gazete, Rum kesiminin iki özel temsilcinin Kıbrıs sorunuyla ilgili eş zamanlı ve koordineli bir şekilde hareket etmesinin Kıbrıs sorunundaki çabaya katkısı olacağını düşündüğünü ekledi.

Alithia gazetesi ise “Holguin Geldi ve İşe Başlıyor- Bugün Hristodulidis, Pazartesi de Ersin Tatar’ı Görecek” başlıklı haberinde Holguin’in AB tarafından Kıbrıs sorunuyla ilgili özel temsilci olarak atanan Johannes Hahn’la görüşmeyi planlayıp planlamadığının ise henüz bilinmediğini haber verdi.

Holguin’in liderlerle temaslarının ardından basına açıklama yapmayı planladığını da yazan gazete, Holguin’in programı ve atacağı bir sonraki adımlar konusunda bilgi vereceğini belirtti.

Holguin’in adada bulunacağı bir haftalık süre içerisinde liderleri ikinci kez görüp görmeyeceğinin netleşmediğini de belirten gazete, bunun Holguin’in temaslarının sonuçlarına bağlı olacağını ekledi.

Konuyla ilgili haberler Politis’te “Oldukça Elverişsiz Bir Ortamda Temaslar”, Haravgi’de ise “Holguin Kıbrıs’a Ayak Bastı” başlıklarıyla yer buldu.