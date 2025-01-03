KKTC Havalimanında meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Yusuf Alhan dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı Yusuf Alhan’ın eski çalışanı olduğu Sarpkan LTD'in KKTCELL satış noktası içerisine 8 Temmuz 2022 tarihinde, saat 04.01'de, Havalimanı bekleme salonunda, giriş kapısı önü açık vaziyette bulunan satış ofisi içerisindeki kilitsiz modül çekmecede bulunan 2 adet Apple Ipad 9 marka tabledi, Samsung A02 marka cep telefonunu para kasası içerisindeki bulunan 19.660 TL, 500 USD ve 50 Euro nakit paraları sirkat ettiğinin incelenen kamera görüntülerinde tespit edildiğini ve yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlı Alhan’ın aynı gün saat 04:17 çıkış yaptığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis aranan kişi ilan edilen zanlının 31 Aralık 2024 tarihinde KKTC havalimanından KKTC'ye giriş yapacağı esnada tespit edilerek derdest emri tutuklandığını ve yapılan sorgusunda suçunu itiraf ederek bir gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde konu ürünleri şirketin kendisine vereceği olduğundan aldığını ve bu esnada yanında kız arkadaşı H.İ’nin olduğunu beyan ettiğini mahkemeye aktardı. Polis yapılan tahkikat neticesinde kız arkadaşı H.İ’nin Türkiye'de olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis memuru, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın kısmen tamamlandığını ve zanlının etki etme olasılığı bulunmadığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.