Ulusal basındaki haberlere göre Gajadharpur Turripani İlkokulu'nda servis edilen öğle yemeğinde bir öğrenci, tabağında ölü kertenkele olduğunu fark etti.

Görevlilerin uyarılmasıyla tüm öğrencilerden yemeği bırakmaları istendi.

Yemekten yedikleri saptanan 65 öğrencide mide bulantısı, mide ağrısı ve istifra şikayetleri görüldü.

Rahatsızlanan öğrencilerin tamamı, Balrampur-Ramanujganj bölgesindeki hastaneye kaldırıldı.

Tedavi gören öğrencilerden iyileşenlerin taburcu edilmesine başlandı.

Yetkililer, kertenkelenin ilkokuldaki öğle yemeğine nasıl girdiğini belirlemek üzere soruşturma başlatıldığını duyurdu.