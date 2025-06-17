Fileleftheros gazetesi “Savunma İş Birliği Aracılığıyla İlişkilerin Derinleşmesi” başlıklı haberinde savunma konusunun Güney Kıbrıs ile Hindistan’ın aralarındaki iş birliğini derinleştirecekleri alanlardan biri olduğunu yazdı.

Bu iş birliğinin iki eksende hareket edeceğini yazan gazete, bunlardan birincisinin Güney Kıbrıs’ın Hint savaş gemilerine limanlarını açacak olması, ikincisinin de iki ülkenin savunma sanayi alanındaki iş birliklerini ilerletmeleri olduğunu belirtti.

Haberde Hindistan Başbakanı Modi’nin Güney Kıbrıs ziyaretinin, ardında bir dizi kararlar bıraktığı ve bu kararların iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeyinin yükseltilmesinin yol haritasını teşkil edeceği ifade edildi.

Başkanlık Sarayı'nda dün yapılan görüşmelerin ardından yayımlanan ortak açıklamaya göre Hristodulidis ile Modi’nin deniz alanındaki iş birliklerini genişletme konusunda anlaştıklarını kaydeden gazete, iki ülkenin üzerinde anlaştıkları şeylerin gönderilen mesajlar ve iki ülke arasındaki iş birliği açısından ayrı ayrı okunması gerektiğine dikkati çekti.

Hindistan deniz kuvvetlerinin Güney Kıbrıs aracılığıyla Doğu Akdeniz’de varlığını hissettirmeye başlayacağını ve bunun Türkiye’nin Pakistan’daki varlığına cevap olarak addedilebileceğini yazan gazete, Güney Kıbrıs ile Hindistan’ın savunma alanındaki iş birliğinin de Türk tarafına yönelik yanıt teşkil ettiği yorumunda bulundu.

Haberde Rum kesiminin BM Güvenlik Konseyi'nde daimî bir pozisyon isteyen Hindistan’a destek belirttiği de ifade edilirken, bunun da perde gerisinde Türkiye’yle anlaşmazlığın olduğu bir konu olduğunu belirtti.

Hristodulidis ile Modi’nin yaptıkları açıklamalarda iki ülkenin ortak gidişatına atıfta bulunduğunu da yazan gazete, Hristodulidis’in Modi’nin ziyaretine atıfta bulunarak bunun “özel ve tarihi bir ziyaret” olduğunu belirttiğini iletti.

Hristodulidis’in dün Başkanlık Sarayı'nda bir araya geldiği Modi’ye “Makarios Üçüncü Nişanı” takdim ettiğini de yazan gazete, Hristodulidis’in nişan takdimi esnasında yaptığı konuşmada Güney Kıbrıs’ın Hindistan’ın öngörülebilir ve güvenilir bir müttefiki olduğunu aynı zamanda Hindistan’ın Avrupa’ya giriş kapısı olduğunu söylediğini de iletti.

Modi ise açıklamasında bu şerefin iki ülke arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmesi açısından kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu ve bunu yapacağını söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in eşlik ettiği Modi’nin Başkanlık Sarayı'nın ardından Lefkoşa (Rum) Belediyesini ziyaret ettiğini ve burada yüksek bir noktadan Lefkoşa’nın kuzey kesimi ile ateşkes hattını gözlemleme fırsatı bulduğunu yazan gazete, Modi’nin Yeşil Hat boyunca gezdiğini de belirtti.

AKEL açıklamasında Modi’nin ziyaretinin önemli bir olay teşkil ettiğini belirtirken, DİPA ise açıklamasında Modi’nin ziyaretinin tesadüf olmadığı gibi sadece sembolik de olmadığını belirtti.

Politis ise “Modi’den Kıbrıs’a Ek Yatırımlarla İlgili Sinyal- Hindistan Kıbrıs’ı Avrupa Birliği’ne Giriş Kapısı Olarak Görüyor- Girişimcilik Kıbrıs-Hindistan İşbirliğine İvme Kazandırıyor” başlıklı haberinde Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) ile Invest Cyprus’un Limasol’da düzenledikleri iş adamları forumunda Hintli “BCentrige.AI” ve “Pyxis” şirketlerinin Güney Kıbrıs aracılığıyla AB’de faaliyette bulunma niyetlerini duyurduklarını yazdı.

Modi’nin ziyaretiyle ilgili haberler Haravgi’de “Hindistan ile Güney Kıbrıs Aralarındaki Stratejik İşbirliğini Güçlendiriyor- İkili İlişkilerde ve Genel Olarak Avrupa ve Uluslararası Düzeyde Yeni Sayfa- Tarihi Ziyaret- AKEL: Kıbrıs ile Hindistan Tarihi Bağlarla Birbirine Bağlanıyor”, Alithia’da ise “Kıbrıs-Hindistan İşbirliğinin Güçlendirilmesi” başlıklarıyla yer aldı.