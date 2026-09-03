Tatil dönüşü facianın eşiğinden ailesini çekip alan Uzman Çavuş Fahri Ateş, canı pahasına eşi ve oğlunu güverteye çıkardı. Can simidi almak için aşağı indiğinde mahsur kalan kahraman asker, arkasında gözü yaşlı bir aile ve büyük bir fedakarlık hikayesi bıraktı.

Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş'in cenazesi, dün memleketi Mersin'de toprağa verildi.

Törende Ateş'in fenalık geçiren babasına sağlık personeli müdahale etti. Ateş'in Türk bayrağına sarılı tabutunu öpen eşi ve yakınları, gözyaşı döktü.

İstanbul'da görev yapan jandarma uzman çavuş Fahri Ateş'in, yıllık izninde memleketi Erdemli'ye geldikten sonra hemşire eşi Ayça ve 4 yaşındaki oğlu Atabey ile tatil için KKTC'ye geldiği belirtildi.

Tatil dönüşü bindikleri yolcu gemisinin alabora olacağını anlayan Ateş'in, eşi ve oğlunu güvertede güvenli yere çıkardığı, can simidi almak için aşağıya indiği sırada mahsur kalıp yaşamını yitirdiği öğrenildi.