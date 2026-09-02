Başbakan Ünal Üstel, deniz faciasının ardından 550 metre derinlikte sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Bugün, gemide çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını söyleyen Üstel, “20 vatandaşımızdan birinin naaşına ulaşıldı. Şahsın naaşı kimlik tespiti için Lefkoşa Dr. Nalbantoğlu Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan tespitlerde naaşın erkek ve 50 yaş civarında olduğudur.” dedi.

Başbakan Üstel, Girne Limanı'nda yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın arama kurtarma çalışmalarına tüm kurum ve kuruluşlarıyla büyük bir destek verdiğini kaydetti.

Bugün ikinci geminin ülkeye geldiğini kaydeden Üstel, derinliğin 550 metrede olmasından dolayı arama kurtarma çalışmalarının zorlaştırdığını dile getirdi.

Çalışmaların kesintisiz şekilde 7/24 devam edeceğini belirten Üstel, hastaneye götürülen naaşın kimlik tespitinin ardından aile yakınlarına gerekli bilgilendirmenin yapılacağını açıkladı.

“Hepimizin bir kez daha başı sağ olsun, Allah sabırlar versin.” diyen Üstel, arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydetti.

“Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polisimiz bu konuda soruşturmasını bütün hızıyla devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nden yeni bir soruşturma için teknik anlamda bir heyet istedik. Onlar da geldi ve çalışmalara başladı.” diyen Üstel, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

“Burada en ufak bir ihmal veya bu konuda herhangi bir olaya sebep olan ne varsa, en üst düzeyden en altına kadar hukuk önünde hesap verecek.” diyen Üstel, bir soru üzerine “Hükümet devam etmektedir. Doksan gün sonra ülkemizde genel seçim ve yerel seçim vardır. Herhangi bir hükümet krizi şu anda yoktur.” dedi.

“DNA örneği alınacak mı ailelerden kimlik tespiti için?” sorusuna ise Üstel, bu akşam Lefkoşa Dr. Nalbantoğlu Hastanesi'nde ailelerden DNA örneği alınacağını kaydetti.