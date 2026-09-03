Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek için 30 Ağustos'ta demir alan FİLO JET isimli yolcu gemisinin alabora olduğu kazada hayatını kaybeden 33 yaşındaki Gülcan Gürel, dün Mersin’de toprağa verildi.

Gülcan Gürel’in, babası Bayram Payam, kız kardeşi Eda Payam ve 9 yaşındaki kızı Tusem ile birlikte, askeri personel olan erkek kardeşi Mehmet Payam'ı ziyaret etmek üzere Türkiye’den KKTC'ye geldiği öğrenildi.

Ziyaretin ardından Mersin’e dönmek üzere yolcu gemisine binen aile, facianın ortasında kaldı.

EVLADINI KURTARDI, KENDİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Geminin alabora olması sırasında Gürel’in kendi can yeleğini kızı Tusem’e giydirdiği belirtildi. Gürel’in kız kardeşi Eda Payam’a da, “Kızım bundan sonra sana emanet” dediği öğrenildi.

Faciada Gülcan Gürel hayatını kaybederken, kızı Tusem ve Gürel’in kız kardeşi kurtarıldı. Yaralanan babası Bayram Payam’ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Gürel’in, kızı Tusem’in ise annesinin fedakarlığı sayesinde hayatta kaldığı belirtildi.

Gülcan Gürel'in naaşı, temizlik personeli olarak görev yaptığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hastane bahçesinde düzenlenen törene, Gürel'in kazadan kurtulan 9 yaşındaki kızı Tusem Gürel ve kız kardeşi Eda Payam, İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici ve mesai arkadaşları katıldı. Gürel'in, kazada yaralanan babası Bayram Payam ise KKTC'de süren tedavisi nedeniyle törende yer alamadı.

ABLASININ TABUTUNA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Birliğinden izin alarak ablasının cenazesine katılan asker kardeşi Mehmet Payam, Gülcan Gürel’in tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Gürel'in mesai arkadaşı Sibel İçel, gazetecilere, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 yıldır aynı birimde çalıştıklarını söyledi.

İçel, Gürel ile 10 gün önce görüştüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Bana veda etmemişti. 'Gezmeye gidip geleceğim abla, gelince de ilk seni göreceğim.' dedi. Kıbrıs'a erkek kardeşinin yanına gitmişti. Can yeleğini giydirdiği kızını babasına emanet etmiş. Kendisinin beli kırılmış diye duyduk. Sonra gözden kaybolmuş. Babası, kardeşi ve kızı beraberdi. Eşi limandan kendisini almaya gitmişti. Keşke böyle olmasaydı."