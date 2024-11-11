Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86’ncı yıl dönümü dolayısıyla başkent Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) anma töreni düzenlendi.

Saat 9.30’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan anma töreni, konuşmaların ardından Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı piyano dinletisi, "Dersimiz Atatürk" isimli oratoryo ve tablo sunumu ile sona erdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasında Büyük Önder Gazi, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümünde KKTC’de saygı, sevgi ve özlemle anıldığını kaydetti.

En büyük eseri olarak ifade ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün geleceği görebilen, geleceğe ışık tutabilen, devrim ve inkılaplarıyla Türkiye’yi çağdaş medeniyetler seviyesine getirme gayretinde olan bir asker, komutan ve devlet adamı olduğunu belirten Tatar, subaylarına Doğu Akdeniz’de olan Kıbrıs’ın düşman elinde olmaması gerektiği mesajını verdiğini hatırlattı.

Kıbrıs Türk halkının da her zaman, ondan ilham alarak ve onun tavsiyelerini dinleyerek varoluş mücadelesi verdiğini anlatan Tatar, bugün de KKTC’de bağımsızlığa ve özgürlüğe ve milli değerlere sahip çıkılmasının Atatürk’ün yaktığı meşale doğrultusunda olduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakan Nazım Çavuşoğlu, da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, bağımsızlık mücadelesinin öncüsü ve eşsiz lider Mustafa Kemal Atatürk’ün yüksek ideallerine, ilkelerine ve ülkeye kazandırdığı değerlere olan bağlılıklarını vurguladı.

Ülke gençlerine seslenen Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Atatürk’ün sizlere hitaben söylediği ‘Ey Türk Gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir’ sözlerini unutmayın. Sizler, Cumhuriyet’in teminatısınız. Atatürk’ün mirasını yaşatmak, sadece onu anmakla değil, onun ideallerini anlayarak, bu değerleri geleceğe taşımakla mümkündür. Atatürk’ü anmak demek, onun ilke ve inkılaplarını içselleştirmek, ülkemizin kalkınması ve güçlenmesi için var gücümüzle çalışmak demektir. Bugün sizlere düşen en büyük görev; Onun bizlere emanet ettiği değerlere sahip çıkarak, çağdaş, bağımsız, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ni ve KKTC’yi geleceğe taşımaktır. “

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği adına konuşan Üçüncü Katip Ahmet Ege Akay da Cumhuriyet’in kurucusu, Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 86’ncı yıl dönümünde hiç azalmayan bir özlem ve daima artan bir sevgiyle andıklarını, Ata’nın manevi huzurunda saygıyla eğildiklerini kaydederek, Atatürk’e çok şey borçlu olunduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Piyade Üsteğmen Emren Yılmaz da, bugün bütün Türkiye ve Yüce Türk milletinin bir sükut içerisinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi ve saygıyla andığını kaydederek, bazı insanların yaşamları boyunca ürettikleri eserlerle yaşamlarından sonra da varlıklarını sürdürdüklerine dikkat çekti.

“Atatürk, milletin tarihi seyrini değiştirebilecek üstün meziyetleri sayesinde memleketi askeri ve siyasi zaferlerle uçurumun kenarından kurtarmıştır.” ifadelerini kullanan Yılmaz, Atatürk’ün Türk toplumunda sadece çağdaşlaşma gereğini gördüğü için değil, bu çağdaşlaşmayı en kısa zamanda gerçekleştirecek yolu gösterdiği için ve çağdaşlaşmaya engel olan etkenleri cesaretle bertaraf ettiği için büyük olduğunu söyledi.

“O, bütün insanlığın asırlar boyu övdüğü ve övündüğü meziyetleri üstün kişiliğinde toplamıştır. Hayatı boyunca gösterdiği davranışlar bu meziyetleri sergilemektir.” diyen Yılmaz, “İlke ve devrimlerin zaman hukukunun ötesine ulaşan değerli düşünceleriyle her an yolumuzu aydınlatan tüm zorluklar karşısında bizlere mücadele etme, kendine güvenme, başarma azim ve gücü veren ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleri ve bıraktıkları ile daima bizimle birlikte olacağına yürekten inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.