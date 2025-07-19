Yeni asgari ücret 21 Temmuz Pazartesi açıklanacak.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2025 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere dün yeniden toplandı.

Asgari ücretin ikinci toplantısından da sonuç çıkmadı. İki tarafın da rakamlarının görüşüldüğü toplantı sonrası nihai kararın Pazartesi günü açıklanacağı bildirildi. Tarafların artış oranları ise gizlilik kararı gereğince kamuoyuyla paylaşılmadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu başkanlığında saat 12.15’te başlayan toplantıya, işçi ve işveren temsilcileri katıldı.

Dünkü toplantıda ortaya çıkan öneriler, dün saat 15.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun yaptığı görüşmede ele alındı. Öneriler daha sonra dün saat 17.00’de gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendirildi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 21 Temmuz Pazartesi günü saat 10.30'da yeniden toplanarak, yeni asgari ücreti açıklayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, 2025’in ikinci asgari ücretinin Pazartesi günü açıklanacağını belirtti.

Geçmiş toplantıda yaşanan mahkeme sürecinin ardından gerekli teknik düzenlemelerin yapıldığını kaydeden Gardiyanoğlu, altı aylık hayat pahalılığı oranının yüzde 17,79 olduğunu ve bu veriler doğrultusunda tüm tarafların önerilerini sunacağını söyledi.

“Asgari ücret sadece devletin değil, işveren ve işçi temsilcilerinin de ortak kararıyla belirlenmelidir” diyen Gardiyanoğlu, oy birliğiyle karar alınmasının en büyük temennileri olduğunu, tüm taraflardan karşılıklı anlayış ve özveri beklediklerini vurguladı.