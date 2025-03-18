Hentbol’da büyükler liginde federasyon kupasında yarı final maçları Pazartesi  akşamı oynanan kadınlar karşılaşmaları ile start aldı.

KTSYD Hentbol Kupasında, GG – UKÜ finali KTSYD Hentbol Kupasında, GG – UKÜ finali

CIU Arena’da oynanan kadınlar mücadelesinde UKÜ ile Şahlan, DİGEM ile Esentepe takımları karşı karşıya geldi. UKÜ rakibi Şahlan’ı rahat bir oyunun ardından 46-21 mağlup ederken, gecenin diğer karşılaşmasında ise çekişmeli geçen mücadelenin ardından Esentepe – DİGEM’i 27-26 yenerek adını finale yazdırdı. Bu maçlarla birlikte hentbolda federasyon kupası kadınlar finalinde Esentepe ile UKÜ takımları karşı karşıya gelecek.