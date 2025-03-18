Hentbol’da büyükler liginde federasyon kupasında yarı final maçları Pazartesi akşamı oynanan kadınlar karşılaşmaları ile start aldı.

CIU Arena’da oynanan kadınlar mücadelesinde UKÜ ile Şahlan, DİGEM ile Esentepe takımları karşı karşıya geldi. UKÜ rakibi Şahlan’ı rahat bir oyunun ardından 46-21 mağlup ederken, gecenin diğer karşılaşmasında ise çekişmeli geçen mücadelenin ardından Esentepe – DİGEM’i 27-26 yenerek adını finale yazdırdı. Bu maçlarla birlikte hentbolda federasyon kupası kadınlar finalinde Esentepe ile UKÜ takımları karşı karşıya gelecek.