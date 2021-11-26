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UKÜseride öne geçti

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UKÜseride öne geçti
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Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Hentbol U 18 Kadınlar Liginde Play off karşılaşmaları başladı.
Play off karşılaşmalarının ilkinde Ozanköyile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Ertuğrul Apakan Spor Salonunda karşılaştılar. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin üstünlüğünde geçen maçı konuk ekip 11 sayı farkla 28 – 17 kazandı.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin 1 – 0 öne geçtiği Play-off serisindeikinci karşılaşma 1 Aralık Çarşamba günü CIU Arena’da oynanacak.
 
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