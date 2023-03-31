Hentbolda UKÜ çifte şampiyon

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen hentbol şampiyonasında şampiyon hem erkeklerde hem de kadınlarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) oldu.

UKÜ Arena’da oynanan karşılaşmalar sonucunda erkeklerde UKÜ’nün ardından Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) takımı ikinci olurken Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) de üçüncü oldu.

Kadınlarda ise UKÜ’nün ardından DAÜ takımı ikinci oldu.

