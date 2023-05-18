GG Play – off’a galibiyetle başladı:27-24

DEM’S Constructıon erkekler süper ligde geçtiğimiz akşam başlayan play – off mücadelesine dün akşam oynanan Yükseliş – GG maçı ile devam edildi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadelede GG Yükseliş’i 27-24 mağlup ederek play – off’a galibiyetle başlamış oldu. İlk devreyi rakibi Yükseliş karşısında 15-10 önde kapatan GG sahadan 27-24 galip ayrılırken, GG kalecisi Şemsi yaptığı kritik kurtarışlarla maçın adamı oldu.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
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