GG Play – off’a galibiyetle başladı:27-24

DEM’S Constructıon erkekler süper ligde geçtiğimiz akşam başlayan play – off mücadelesine dün akşam oynanan Yükseliş – GG maçı ile devam edildi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadelede GG Yükseliş’i 27-24 mağlup ederek play – off’a galibiyetle başlamış oldu. İlk devreyi rakibi Yükseliş karşısında 15-10 önde kapatan GG sahadan 27-24 galip ayrılırken, GG kalecisi Şemsi yaptığı kritik kurtarışlarla maçın adamı oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

