Ayhan, Uğur Kılıç’la buluştu

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç’la bir araya geldi

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç’la Eskişehir’de bir araya geldi. Kısa süre önce Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı olan Uğur Kılıç, KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ile Eskişehir’de görüşme gerçekleştirdi.

Gerçekleşen görüşme öncesinde iki federasyon başkanı Türkiye – Kosova hentbol karşılaşmasını izledikten sonra görüşme ile ilgili olarak açıklamada bulundu.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Bahadır Ayhan’ı kabulünde yaptığı konuşmada, Ayhan ve ekibini aralarında görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Göreve çok kısa süre önce geldiklerini belirten Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, KKTC Hentbol Federasyonu ile önlerinde bulunan süreçte güzel işler yapacağına inandığını belirtti.

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ise Uğur Kılıç’ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Uğur Kılıç’ın genç ve dinamik bir ekiple göreve geldiğini, ve Türkiye Hentbolu’nun bu ekiple iyi işler çıkaracağına inandığını söyledi. Karşılıklı olarak iki federasyonun olumlu işlere imza atacağına inandığını da ifade eden Ayhan, Uğur Kılıç ve ekibine zor süreçte başarı diledi. Görüşme sonrasında Bahadır Ayhan, Uğur Kılıç’a plaket, Uğur Kılıç ise Bahadır Ayhan’a milli takım forması taktim etti.

