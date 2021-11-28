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Aslan kan kaybediyor

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı

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Aslan kan kaybediyor
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaştı.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maçta iki ekibin gol çabaları sonuç vermedi ve maç başladığı gibi sona erdi.

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray, bu beraberlikle puanını 22 yaptı ve lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düştü.

Ligde son 3 maçını kazanamayan Yeni Malatyaspor ise puanını 13'e yükseltti.

Ligde 10. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, 11. haftada Gaziantep FK'yi 2-0'lık skorla geçti. Fatih Terim'in öğrencileri, 12. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalırken, 13. haftadaki derbide Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi.

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Etiketler; #Galatasaray #aslan
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