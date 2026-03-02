Binlerce İngiliz askerinin konuşlandığı Kıbrıs'taki Ağrotur İngiliz üssüne İran tarafından iki füze gönderildiği iddia edildi. Ancak bu konuda çelişkili açıklamalar yapıldı.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Sky News’e yaptığı açıklamada İran tarafından Kıbrıs’taki İngiliz mevzilerine doğru iki füze fırlatıldığını doğruladı.

İngiliz savunma Bakanı, Kıbrıs' ta Ağrotur üslerine iki füze fırlatıldığını ve bu füzelerin etkisiz hale geldiğini duyurdu.

Healey, İran'dan iki füzenin, İngiltere'nin askeri üslerinin bulunduğu GKRY'ye doğru ateşlendiğini açıkladı. John Healey, "Bu füzelerin bizim üslerimizi hedef almadığından oldukça eminiz ancak bu İran'ın misillemesinin ne kadar ayrım gözetmediğini gösteriyor." diye konuştu.

Açıklamada "Binlerce İngiliz askerinin konuşlandığı Kıbrıs'a iki füze fırlatıldı. Füzeler ve İran insansız hava araçları, Bahreyn'deki bir üssümüzde kuvvetlerimizin sadece birkaç yüz metre uzağına düştü" denildi.

Ancak Rum Hükümeti Sözcüsü bu iddiaları doğrulamadı.

Rum sözcü Konstantinos Letimbiotis sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıbrıs yönüne füze fırlatıldığına dair açıklamalar ve yayınlara ilişkin olarak, bunun doğru olmadığı ve ülkeye yönelik bir tehdit olduğuna dair hiçbir gösterge bulunmadığı açıklığa kavuşturulmuştur" ifadelerine yer verdi.

Letimbiotis, 2 İran füzesinin Akdeniz boyunca gittiğini, hiçbir zaman Kıbrıs'a yönelmediğini iddia etti.

Öte yandan Doğu Akdeniz’de yaşanan bölgesel gelişmeler sürerken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Hristodulidis, Starmer’ın görüşmede, Kıbrıs’ın hedef alınmadığını açık ve net biçimde teyit ettiğini belirtti. Paylaşımda, ilgili tüm makamların gelişmeleri yakından izlediği ve taraflar arasında doğrudan iletişimin sürdürüldüğü vurgulandı.