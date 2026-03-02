İran, İsrail'e dün yeni saldırı dalgası başlattı, İsrail'in merkezindeki şehirleri hedef alan füzeler fırlattı. İsrail'de sirenler çaldı.

İngiltere, ABD'ye İngiliz üslerini kullanma izni verdiğini açıkladı
Hava savunma sisteminin engelleyemediği İran'a ait bir füze, Batı Kudüs'te yer alan Beith Şemeş'deki sanayi bölgesini vurdu. Saldırı sonucu en az 7 kişi öldü, az 20 kişinin ağır yaralandığı aktarıldı.

Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail'in merkezindeki şehirlerde İsrailliler yeniden sığınaklara indi. İsrail genelinde ise siren sesleri yükselirken, kırmızı alarm verildi. İsrail ordusu, 20 bin yedek askerin seferber edildiğini açıkladı.