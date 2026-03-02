Sol Hareket, bölgedeki tüm askeri saldırıların durdurulmasını, gerilimi tırmandıran adımlardan vazgeçilmesini ve diplomatik kanalların güçlendirilmesini talep ederek, ABD ve İsrail’in saldırılarını kınadı.

Sol Hareket’ten yapılan yazılı açıklamada, Ortadoğu’da artan gerilimin, bölge halklarını bir kez daha savaşın yıkıcı sonuçlarıyla karşı karşıya bırakma riski taşıdığı ifade edildi.

“İran’a yönelik askeri saldırıları ve tehdit dili, diplomatik çözüm imkanlarını zayıflatmakta ve bölgesel istikrarsızlığı derinleştirmektedir” denilen açıklamada, böylesi bir tırmanmanın, yalnızca İran’ı değil tüm bölgeyi etkileyebilecek geniş çaplı bir çatışmanın önünü açabileceği belirtildi.

-“Savaş politikalarının kazananı yoktur; bedelini her zaman halklar öder”

“Savaş politikalarının kazananı yoktur; bedelini her zaman halklar öder. Emperyalist müdahaleler ve askeri bloklaşmalar, Ortadoğu’da barış ve güvenliği tesis etmek yerine yeni çatışma hatları üretmektedir” denilen açıklamada, askeri yöntemler yerine uluslararası hukuk ve diplomasi temelinde çözümlerin güçlendirilmesinin hayati önemde olduğu vurgulandı.

Kıbrıs’ın askeri operasyonlar, silah sevkiyatı ve jeopolitik hesaplaşmalar için bir lojistik alan olarak konumlandırılmasının ise adayı tehlikeli bir denklem içine çektiği belirtilen açıklamada, “Amerikan saldırganlığı nedeniyle Kıbrıs ciddi bir saldırı riski ile karşı karşıyadır” denildi.