Şehit Turgut Ortaokulu 75’inci yıl vefa töreni ve Güniz Ced Konferans Salonu’nun açılış töreni Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun katılımıyla yapıldı. Konferans salonunun yenilenmesi, iş insanı Rüstem Ced ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde tamamlandı.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkenin geleceği için “Bir Okul da Sen Yap Bir Tuğla da Sen Koy” kampanyasına destek veren hayırseverlerin katkılarının çok kıymetli olduğunu belirtti.

“Hükümetimiz döneminde kazandırılan 30 okulun 12’si hayırseverler sayesinde yapıldı.” diyen Çavuşoğlu, okul aile birliklerinin katkılarının da önemine dikkat çekti. Bakan Çavuşoğlu, ülkedeki okul sayısını ilerleyen dönemlerde 35’e çıkarmayı hedeflediklerini de söyledi.

Devletin eğitim altyapısı için önemli yatırımlar yaptığını ifade eden Çavuşoğlu, okulların sarf malzemelerinden bakım-onarım çalışmalarına kadar geniş bir alanda güçlü bir mali yapıya sahip olduklarını ancak artan öğrenci sayısı, yeni okul ihtiyacı ve deprem güçlendirmeleri nedeniyle iş yükünün çok yüksek olduğunu, bunun da tümüyle devlet imkânlarıyla kısa sürede karşılanamayacağını belirtti.