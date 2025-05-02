Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu, ülkede uzun süredir devam eden süt sıkıntısı nedeniyle ivedilikle toplandı.

17 aydır mevcut hükümetin ve Tarım Bakanlığı’nın herhangi bir çözüm üretmemesi nedeniyle, Hayvancılar Birliği haftaya bölgesel süt dökme kararı aldığını duyurdu.

Birlik yönetimi ayrıca, KOOPSÜT’ün içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekmek ve destek olmak amacıyla, günlük 40 ton sütün işlenmesi için 4 Mayıs Pazartesi günü protokol imzalanarak KOOPSÜT’e verilmesi kararlaştırdı.

Bunun yanında, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek çıkma adına çağrıda bulunup ihtiyaçları kadar sütü süt dökülecek çiftliklerden sütün döküleceği saat ücretsiz olarak alabilmeleri yönünde karar aldığını duyurdu.