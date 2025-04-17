Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, 2017 öncesinde 500 bin doları olan Binboğa Yem'in bugün mandıralara sevkiyat dahi yapamayacak, borçlu hale getirildiğini söyledi. Onalt, batma noktasındaki kurumun durumunun incelenmesi için mali polise başvuracaklarını ve yolsuzluk yapanların yargılanmasını isteyeceklerini belirtti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Onalt, Binboğa Yem'in durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Onalt'ın Binboğa Yem'in önünde düzenlediği basın toplantısında hayvan üretici ve birlik yönetim kurulu üyesi Mehmet Çetereisi, Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) Başkanı Mehmetali Güröz ve Binboğa Yem'e bağlı LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Müdür Yardımcısı İsmail Mıstıkoğlu açıklama yaptı.

Toplumun ihtiyacını karşılamak adına faaliyet alanlarını genişleten Koop-Bank'ın yüzde 100 iştiraki olarak faaliyet gösteren Binboğa Yem, "Karma Hayvan Yemi", "Harup Ürünleri" ve "LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi"nden oluşuyor.

-Onalt

Adil Onalt, Binboğa Yem'in bir hafta önce çalışmaların durduğunu, hayvancılara yem gönderilemediğini belirterek, “Burası batmış bir kurum haline gelmiştir” dedi.

Binboğa Yem'in 104 çalışanının evine ekmek götüremez durumda olduğunu kaydeden Onalt, fabrikanın kimler tarafından bu noktaya getirildiği ve bundan kimlerin rant sağladığını Taşkent çöplüğünde bulunup getirilen belgelerle açıklayacaklarını söyledi.

“Hasan Tosunoğlu'nun yönetim kurulu başkanı olduğu dönemden beridir, bu kurumu batırmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar" diyen Onalt, "Çaldılar, çırptılar, rüşvet aldılar nihayet burayı batırdılar” iddiasında bulundu.

Çalışanların işlerini kaybetmeyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Onalt, Binboğa Yem'in köylünün malı olduğunu ve köylü tarafından yönetilmesi gerektiğini belirtti.

Binboğa Yem'in 2017 öncesinde birikmiş yaklaşık 500 bin dolar ve 50-60 milyon TL'lik nakit parası olduğunu kaydeden Onalt, bu paranın Tosunoğlu döneminden sonra bitirildiğini ve yaklaşık 500 milyon borç biriktirildiğini söyledi. Onalt, sorumluların yargılanmasını istediklerini ifade etti.

Onalt, çalışanların bazılarının sosyal sigorta primleri yatırılmadığından dolayı sağlık hizmetlerinden de yararlanamadığını kaydederek, söz konusu durumların incelenmesi için mali polise başvuracaklarını ve yolsuzluk yapanların yargılanmasını isteyeceklerini belirtti.

Adil Onalt ayrıca “Burası köylünün malıdır. Köylünün malına sahip çıkacağız. Gitsinler, biz yürütür çalıştırırız. Üretir, mandıralara da sevkiyat yaptırırız” dedi.

-Çetereisi

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Çetereisi de sürekli vatan millet sevgisinden bahseden siyasilerin öncelikle toprağına sahip çıkan üreticisini desteklemesi gerektiğini belirtti.

Merkez Bankası tarafından hazırlanan rapordan alıntı yapan Çetereisi, "Binboğa Yem adına yönetim kurulu kararları üzerinde ve ihale kapsamı dışında 209 bin 556 dolar tutarında 582 ton kepek alımı yapıldı. Ürün 67 gün gecikmeli teslim edilmesine rağmen, tedarikçiye gecikmeden dolayı ceza uygulanmadı. 636 bin 500 dolar gecikme faizi uygulanması gerekiyordu. Yapılmadı. Niye fazla alım yapıldı? Cezanın niye uygulanmadı?" dedi.

-Güröz

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) Mehmetali Güröz de, Binboğa Yem'in faaliyetlerinin durma noktasına gelmesinin 29 milyon TL’lik bir alımdan kaynaklandığını söyledi.

Güröz, “Bir dönem önce Demokrat Parti'nin atadığı yöneticiler burasını batırdı.2024’te burası 50 milyon TL zarar etti.” dedi.

Her zaman kendi parasıyla yönetilen Binboğa Yem'in 2019-2024 döneminde siyasilerin çiftliği haline getirildiğini ve burasının batırıldığını söyleyen Güröz, söz konusu dönemde kurumun yaklaşık 150 milyon TL borca sokulduğunu kaydetti.

Güröz, Kooperatif Merkez Bankası ve Başbakanlık’la yapılan görüşmeler sonucunda iki ay önce imzalanan protokol sayesinde Binboğa Yem'in siyasilerin kontrolünden çıkarıldığını ve yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun uzman olacağını belirtti. Protokol çerçevesinde İskele’deki harup fabrikasının da Binboğa Yem'in verildiğini, borçlarının ödendiğini, 100 milyon TL kredi verildiğini ve borç faizinin yüzde 64’ten yüzde 22’ye indirildiğini kaydeden Güröz, protokolle olumlu bir başlangıç yapıldığını ancak hafta başı hesapta olmayan bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

Mehmetali Güröz, Demokrat Parti’nin atama yaptığı bir önceki yönetim kurulunun 29 milyon TL tutarında fazladan ham madde aldığını, ürün ödenmediği için konunun mahkemelik olduğunu kaydetti. Bu arada alınan ham maddenin iddia edildiği gibi 2023 tarihli değil de eski olduğunun saptanması üzerine tedarikçiye ödeme yapılmaması için ara emri alındığını söyleyen Güröz, Binboğa Yem'i temsil eden avukatın dava günü mahkemeye gitmemesinden dolayı ara emrinin kalktığını ve kurumun 29 milyonluk ödemeyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Yönetim kurulu üyelerinin de çek yasağına girmemek için istifa ettiğini kaydeden Güröz, bu sorunun aşılması için Kooperatif Merkez Bankası'nın elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.

-Mıstıkoğlu

LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Müdür Yardımcısı İsmail Mıstıkoğlu, 2016’nın sonuna kadar çek hesabıyla yürütülen Binboğa Yem’in 9 yıllık süreçte, kötü yönetimden dolayı mandıralara yem gönderemeyecek duruma getirildiğini belirtti. Mıstıkoğlu, gaz bölümünde de tedirginliğin yaşandığını ve kurumda tedirginliğin hakim olduğunu söyledi.

"Kendi kendini yöneten bir kurumu Titanik gemisi gibi götürüp, buz dağına vurdular” diyen Mıstıkoğlu, hiçbir şey olmamış gibi davranıldığını belirtti.

Mıstıkoğlu, Binboğa Yem’de pazarlanan ürünün parasının toplandığını ancak paranın nereye gittiği konusunun mali polisin, Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun işi olduğunu söyledi.