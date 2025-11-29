Kale Inner Wheel Kulübü’nden verilen bilgiye göre, HTL’deki etkinlikte Dans Öğretmeni Ahu İçener öncülüğünde hazırlanan “Kadına ve Kız Çocuğuna Şiddete Hayır” temalı dans gösterisi sahnelendi.

Kale Inner Wheel Kulübü Başkanı Derya Alp, etkinlikteki konuşmasında 25 Kasım’ın renginin Birleşmiş Milletler tarafından “turuncu” olarak belirlendiğini, bu rengin şiddetten uzak, umut dolu ve parlak bir geleceği simgelediğini ifade etti.

Alp, gençlere seslenerek, “Geleceğe yön verecek olan sizlersiniz. Şiddetsiz bir yaşam seçeceğinize, saygı ve eşitliği hayatınızın merkezine koyacağınıza inanıyoruz.” dedi.

Etkinlikte HTL Müdürü Meltem Adalı ve Öğretim Üyesi Feray Asal da konuşma yaptı.