Samanbahçe’de yer alan İş Kadınları Derneği’nde yer alacak ve saat 18.00de başlayacak tanıtımda Lefkoşa Belediye Orkestrası tarafından kısa bir müzik dinletisi de sunulacak.

KÖDER’den yapılan açıklamaya göre, KÖDER Yayın Kurulu tarafından basıma hazır hale getirilen, 41 kadının yaşam öyküsünü aktaran kitap satışa sunuldu.

Açıklamada, “Ülkemizde bir yandan kadının gücü, azmi, yaratıcılığı, enerjisi, inanç ve özverisi ile toplumsal değerler içerisinde yaratıp yaşattıklarını görünür kılmayı ve farkındalık yaratmayı amaçlayan bir yandan da hem geçmişin geleceğe taşınması, hem de yeni kuşaklara ilham vermesi, ışık tutması anlamında önemli olan kadın öykülerinin kayıt altına alınması çalışmalarını ve seri haline getirmeyi amaçladığı kadın öykülerinin derlendiği kitapları ve bununla paralel devam eden sergileri teker teker hayata geçirmeyi sürdüren KÖDER, 4. basılı yayınını toplumla buluşturmanın gururunu yaşıyor.” denildi.

-KÖDER belgesel sayısında 30’un üzerine çıktı ve 4 kitap sayısına ulaştı

KÖDER’in toplumda çeşitli kesimlerden aldığı destekler ve işbirlikleriyle bugüne kadar 30’un üzerinde belgesel çektiği, dört kitap basımı yaptığı ve dört sergi hazırlayıp toplumla buluşturduğu kaydedilen açıklamada, kitabın Limasol Sigorta, Girne Belediyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Gönyeli Alayköy Belediyesi katkılarıyla hazırlandığı belirtildi.



