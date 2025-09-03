Dalkan, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Yediklerimiz, içtiklerimiz ve soluduğumuz hava düzenli ve şeffaf biçimde denetlenmemektedir ve tamam değildir. Havuz ve deniz kirlilik raporları kamuoyuna güven verici şeffaf şekilde paylaşılmamaktadır. Yediğimiz etlerde deli dana hastalığı riski konusunda net bilgi yoktur. Sebzelerdeki pestisit varlığı, özellikle ithal ürünlerde yeterince kontrol edilmemektedir” ifadelerini kullandı.

-“Halk sağlığı tehdit altında”

Kuzey Kıbrıs’ta her yerde hava kirliliği bulunduğunu, çevre ve havanın halkı zehirlerken, yetkililerin ise bunu sadece izlediğini ifade eden Dalkan, AKSA ve Teknecik’ten salınan kapkara dumanla halk sağlığının tehdit altında olduğunu belirtti.

44/2008 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası’nın denetimsizlik nedeni ile fiilen askıya alındığını da kaydeden Dalkan, çocukların yanı sıra tüm halkın bu zehirli havayı soluduğunu, Güngör Çöplüğü'nün sürekli yanarak, zehir saçtığını söyledi.

-“Sağlık Anayasal haktır, ertelenemez”

Dalkan, mesajına şöyle devam etti: