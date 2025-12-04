KKTC İstatistik Kurumu, Kasım ayı enflasyonunu sadece %0.81 oranında açıkladı.

Başbakanlığa bağlı kurumun duyurduğu verilere göre 2025 yılının 11 aylık enflasyonu %34.89 düzeyinde; yıllık enflasyon ise %36.37 düzeyinde hesaplandı. Ekmek, su, süt ve et ürünlerinin fiyatlarındaki artışa rağmen, gıdada ucuzluk olduğunun açıklanması ise şaşkınlık yarattı.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 5,17 ile Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda gerçekleşti.

Ulaştırma ana grubunda yüzde 3,72, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 3,06, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 1,25, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 1,14, Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 0,64, Sağlık ana grubunda yüzde 0,61, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 0,44, Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 0,37, Haberleşme ana grubunda yüzde 0,13, Eğitim ana grubunda yüzde 0,10 artış; Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 1,03 azalış yaşandı.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 422 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 115 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş oldu. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; yüzde 66.67 Milli Piyango bileti, yüzde 63.33 patlıcan ve yüzde 37.78 ile magazin ve dergi oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; yüzde 57.71 marul, yüzde 53.35 brokoli ve yüzde 38.46 ile salatalık oldu.