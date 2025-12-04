Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, Türkiye'deki 11. Yargı Paketi kapsamında İnfaz Yasası’nda değişiklik öngören tasarının 27. maddesine tepki gösterdi.

X hesabından açıklama yapan Karakaya, “Çocuklarımızı, sevdiklerimizi öldürenleri affedeceksiniz! Ömür boyu hapislerde çürümesi gerekirken bu suçluları serbest mi bırakacaksınız? Yazıklar olsun!” ifadelerini kullandı.

“İsias bir cinayettir!' vurgusunu yapan Karakaya, ''Yeter artık! Her gün zaten bize ölüm! Masum çocuklarımız sizin yüzünüzden öldü!” dedi.