Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği, sigorta sektörüne duyulan güvene zarar verebilecek her türlü usulsüz uygulama ve etik dışı davranışı kınadı.

Sektörün sürdürülebilir gelişiminin, güven, şeffaflık, hesap verebilirlik ve iş birliği ilkeleri üzerine kurulu olduğunu belirten Birlik, bu değerleri korumak ve daha ileriye taşımanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Birlik Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan ve yargı süreci devam eden gelişmelerin, sigorta sektöründe güvenlik, tahsilat süreçleri ve dijital doğrulama mekanizmalarının önemini bir kez daha gündeme getirdiği ifade edildi.

“Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği olarak, devam eden hukuki süreçler hakkında değerlendirme yapmayı doğru bulmuyor, yargı makamlarının yürüttüğü soruşturmaya ve yargı sürecine duyduğumuz saygıyı ifade ediyoruz” denilen açıklamada, bununla birlikte sektörün geleceği açısından benzer durumların tekrar yaşanmaması için alınabilecek önleyici tedbirlerin değerlendirilmesinin önemli olduğu belirtildi.

Açıklamada, kamuoyuna yansıyan ve sektörün güvenilirliğini zedeleme potansiyeli taşıyan iddiaların, yalnızca ilgili tarafları değil, görevini dürüstlük, şeffaflık ve mesleki sorumluluk anlayışıyla yerine getiren tüm sigorta şirketlerini ve sigorta acentelerini de zan altında bıraktığı ifade edildi. Sigorta sektörüne duyulan güvene zarar verebilecek her türlü usulsüz uygulama ve etik dışı davranışın kınandığı açıklamada, sektörün itibarının korunmasının tüm paydaşların ortak sorumluluğu olduğu kaydedildi.

-“Kamuoyuna yansıyan iddialar bireysel nitelikte”

Kamuoyuna yansıyan iddiaların bireysel nitelikte olduğu, sektörde faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin, sigorta acentelerinin ve sektör çalışanlarının ezici çoğunluğunun faaliyetlerini yürürlükteki mevzuat, etik kurallar ve mesleki sorumluluk anlayışı çerçevesinde sürdürdüğü belirtilen açıklamada, yaşanan gelişmelerin sektörün geneline mal edilmemesi ve sigorta sektörüne duyulan güvenin korunmasının büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Sigorta sektörünün, sigortalıların emanet ettiği primler ve duyduğu güven üzerine inşa edilmiş bir yapı olduğu kaydedilen açıklamada, “Bu nedenle sigorta şirketleri, sigorta acenteleri, düzenleyici kurumlar ve sektörün tüm paydaşları, güven ortamını güçlendirecek uygulamaların hayata geçirilmesi konusunda ortak sorumluluk taşımaktadır” denildi.

-“3D Secure doğrulama sistemi sektör genelinde standart uygulama haline getirilmeli”

Açıklamada, benzer durumların önüne geçilmesi, sigortalıların korunması ve tahsilat süreçlerinde güvenliğin en üst seviyeye çıkarılması amacıyla sigorta prim tahsilatlarında 3D Secure doğrulama sisteminin sektör genelinde standart uygulama haline getirilmesine destek belirtildi.

Sektör genelinde değerlendirilmek ve yaygınlaştırılmak üzere sigorta prim tahsilatlarında 3D Secure doğrulama sistemlerinin standart hale getirilmesi, sigortalılara SMS veya e-posta yoluyla iletilen güvenli ödeme bağlantıları üzerinden tahsilat yöntemlerinin yaygınlaştırılması gibi uygulamaların sektörün güvenilirliğine ve sigortalıların korunmasına önemli katkılar sağlayacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Özellikle Kapalı Tahsilat Tüzüğü’nün uygulanmasının gündemde olduğu bu dönemde, teknolojik altyapıyı güçlendiren, işlem güvenliğini artıran ve sigortalı haklarını daha etkin koruyan uygulamaların desteklenmesi büyük önem taşımaktadır.

Sigorta sektörünün sürdürülebilir gelişimi; güven, şeffaflık, hesap verebilirlik ve iş birliği ilkeleri üzerine kuruludur. Bu değerleri korumak ve daha ileriye taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur.”