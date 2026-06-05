Karpaz Koruma Derneği Başkanı Dursun Çebi, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için doğayı korumanın ve çevre bilinciyle hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

Karpaz Koruma Derneği Başkanı Dursun Çebi, Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs’ın Akdeniz'in en değerli doğal miraslarından biri olduğunu, Karpaz’ın ise yalnızca adanın değil dünyanın en özel bölgeleri arasında yer aldığını belirtti.

“Dünya Çevre Günü vesilesiyle doğamıza sahip çıkmanın önemini bir kez daha hatırlıyoruz. Çevremizi temiz tutmak, denizlerimizi, ormanlarımızı ve doğal yaşam alanlarımızı korumak hepimizin ortak sorumluluğudur.” diyen Çebi, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için doğayı koruma ve çevre bilinciyle hareket etme çağrısında bulundu.