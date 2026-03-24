Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümetin açıkladığı hayat pahalılığı uygulamasını kabul etmediklerini belirterek, üye sendikaları ile birlikte her türü yasal eylem haklarını kullanacaklarını bildirdi.

Bıçaklı, hükümetin bütçe açığını kapatmak amacıyla dünyadaki savaşları bahane ederek, 6 ayda bir ödenen hayat pahalılığını 9 aya çıkarmak istediğini savundu.

Akaryakıt ve tüketim maddelerine yapılan zamların halkın alım gücünü düşürdüğünü işaret eden Bıçaklı, alım gücünü korumak için hayat pahalılığı 3 ayda bir uygulanması gerekirken, hükümet kendi bütçe açıklarını kapatmak için hayat pahalılığının ikinci kısmını 9 ayda uygulamak istediğini kaydetti.

“Türk-Sen olarak bunu kabul etmemiz mümkün değildir.” diyen Bıçaklı, “Bu hükümet süresini doldurmuştur. Bu nedenle bu ülkeye daha fazla zarar vermeden istifa edip bu ülkenin başından çekilmelidir. Türk-Sen bu uygulamayı kabul etmemekte ve üye sendikaları ile birlikte her türü yasal eylem haklarını kullanacaktır.” dedi.