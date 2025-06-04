"Hayali öğrenci taşımacılığı"yla a 419 bin 25 TL'nin haksız temin edilmesiyle ilgili dava görüşüldü.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde görülen davada olguları aktaran polis memuru, teminat duruşmasında Güzelyurt’ta yaşanan meselede Yorulmaz Akva Komandit Sti. isimli taşıma şirketi işletmecisi zanlı Yusuf Özbahadır ile birlikte okullardan gönderilen formlardaki öğrenci sayısını fazla gösterip bakanlık tarafından doldurulan formlar üzerinde sahteleme yapıp tedavüle sürdüğünü aktardı.

Davada avukatlar ve zanlılar hazır bulunurken zanlı Öncel Özbahadır mahkemeye gelmezken, davanın ileri bir tarihte görüşülmesini talep edildi.

“DURUŞMA 11 HAZİRAN TARİHİNE ERTELENDİ, EK 2 DAVA DAHA OKUNDU"

Yargıç huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek duruşmayı 11 Haziran 2025 tarihine ertelendi. Teminat duruşması sonunda yargıç zanlıların teminata bağlanarak yargılanmalarına emretmişti. “Resmi evrak sahteleme” ve “Resmi evrakı tedavüle sürme” suçlamalarıyla yargılanan zanlılar, dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç huzuruna çıktı.

Bugün yapılan duruşmada Yusuf Özbahadır’a “ Telefonda Şiddet Tacizi” ile “Taciz” gerekçesiyle ek dava okundu.

Formlar üzerinde sahteleme yapıp tedavüle sürülen belgelere ilişkin görülen davanın duruşması 11 Haziran’a ertelendi.

"419 BİN 25 TL'Yİ SAHTEKARLIKLA TEMİN ETTİLER"

Zanlılar, sahtekarlıkla kayıt temin ettikten sonra Yorulmaz Akva Komandit Şti. ve Ali Kali Otobüs Şirketine ödenmesi gereken 600 bin 929,24 TL yerine 1 milyon 19 bin 954 TL 51 kuruş ödenmesini sağladıkları ve fazla ödenen 419 bin 25 TL 27 kuruşu sahtekarlıkla temin etmek suçundan methaldar olduklarını mahkemede aktarıldı.

NASIL ÖRGÜT BAŞKANI?

Öte yandan konuyla ilgili devleti dolandırmaktan yargılanan zanlı Ali Kali’nin Akçay UBP örgüt başkanı olduğu öğrenildi.

Kali’nin davası sürerken örgüt başkanlığına da devam etmesi tepkilere neden oldu.