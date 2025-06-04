Gazimağusa'da bulunan Çöplük Ayrıştırma Merkezi’nde meydana gelen iş kazasında 48 yaşındaki Mustafa Kayakan yaşamını yitirdi.

Dün saat 16:30 sıralarında, Gazimağusa'da bulunan Çöplük Ayrıştırma Merkezi içerisinde çalışan Mustafa Kayakan ile 49 yaşındaki isminin baş harfleri M.Ş.K., çöp öğütmede kullanılan ve arızalı olan paletli dozer aracı tamir ettikleri sırada, tamir edildiğini kontrol etmek amacı ile iş arkadaşları 29 yaşındaki isminin baş harfleri M.M.'nin konu aracı çalıştırmasını istemeleri üzerine, M.M araca binerek aracı çalıştırdı ve vites takılı olması nedeniyle araç öne doğru hareket etti. O esnada aracın alt takım vidalarını sıkmakta olan Mustafa Kayakan olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında M.M. ve M.Ş.K. tutuklandı.